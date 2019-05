Pro Vercelli, Varini ai saluti: su di lui piomba l'Avellino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Che il matrimonio tra la Pro Vercelli e Massimo Varini sia giunto al capolinea è cosa nota, il direttore è in scadenza e, dopo contestazioni della piazza, ha dichiarato che a fine anno lascerà le bianche casacche. Ne ha approfittato l'Avellino che, al netto della conferma del DS Musa, starebbe valutando l'ingaggio di un DG: piace il profilo di Varini, ma non è questo l'unico nome emerso, dato che circolano anche quelli di Bruno Iovino e Salvatore Di Somma, già sondati in passato. A ogni modo, le riserve non tarderanno a essere sciolte. A riferire la notizia è Il Mattino.