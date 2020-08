Raffaele si presenta: "Quando mi ha chiamato il Catania ho subito fatto la mia scelta"

vedi letture

Conferenza stampa di presentazione in casa Catania, con mister Giuseppe Raffaele che, ai canali ufficiali del club, ha così parlato: "E' un orgoglio sedere sulla panchina di una delle società più importanti di Italia, non solo del meridione, è una grande responsabilità che devo vivere dando il massimo dell'entusiasmo e della passione: caratteristiche che dovrò trasmettere alla squadra per lavorare bene. Riprenderemo con maggior entusiasmo e veemenza per arrivare al risultato che merita la piazza e che merita anche la società, che ha fatto di tutto per salvare questa società: vogliamo ripetere la storia più positiva dell'ultimo periodo".

Prosegue poi: "A Potenza ho vissuto due anni bellissimi sotto tutti i punti di vista, sono stato accolto bene da tutti, adesso ho da fare una nuova esperienza e il mio desiderio è emulare non tanto i risultati in sè quando quello che posso fare nel mio ruolo di allenatore: darò il meglio per fare il massimo possibile, affinché col lungo termine sia apprezzato il mio lavoro, come è stato in Basilicata. Se c'è stato qualche giorno di ritardo nell'ufficializzazione è solo perché c'erano da sbrigare passaggi burocratici, ma appena ho ricevuto la chiamata del Catania avevo fatto la mia scelta: spero sia un bell'anno dal punto di vista della passione e la voglia. E' un anno nuovo e di costruzione della società, ma siamo il Catania, e in C va dato il 101%. Fatto quello, verranno anche i risultati".

Parlando delle strutture del club, nel dettaglio di quella di Torre del Grifo: "Lavorare tutti i giorni qui ti fa sentire come se si fosse in Serie A, ma la realtà è diversa: questo deve quindi essere un contesto privilegiato che ci permette di dare di più per portare Catania dove merita. Abbiamo 23 giocatori in organico, i primi giorni serviranno per valutare chi ha le vere motivazioni per continuare: non saranno giudizi, ma verità che mi arriveranno dal campo nei primi 10 giorni. Poi abbiamo già le idee chiare per migliorare la squadra, ma c'è tutto il tempo possibile per fare questo".