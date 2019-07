© foto di Alessandro Brunelli

Nella conferenza stampa tenutasi questa mattina a Ravenna, il presidente dei giallorossi Alessandro Brunelli ha confermato l’addio del portiere Giacomo Venturi, prossimo alla firma con la Reggio Audace, spiegando che le tempistiche non gli sono piaciute: “Con Venturi si è palesata la situazione che tutti conoscete, l’operazione è stata molto strana sotto tutti i punti di vista e ci si poteva muovere con tempistiche più opportune. - spiega Brunelli – Nell’ultimo mese avevo letto dichiarazioni in cui il ragazzo affermava di stare bene a Ravenna, ma le cose cambiano in fetta evidentemente. Ringraziamo Venturi per quanto fatto, ma qui vogliamo solo gente motivata che sa come comportarsi”.