Ravenna, Del Conte risponde a Brunelli: "Non sono un bugiardo. L'incontro era stato fissato"

Sembra profilarsi un vero e proprio braccio di ferro fra Alessandro Brunelli, presidente del Ravenna, e l'imprenditore Roberto Dal Conte, interessato all'acquisto del club romagnolo. Dopo il comunicato del club, in cui si smentivano contatti per la cessione, Dal Conte ha voluto rispondere attraverso le colonne del Resto del Carlino spiegando che l'appuntamento di cui aveva parlato nei giorni scorsi era stato organizzato da un esponente istituzionale: "Mi è stato fissato un appuntamento col presidente del Ravenna per il giorno 13 maggio. Sono partito da Milano e, una volta arrivato a Ravenna, mi è stato comunicato che il presidente del Ravenna non mi avrebbe ricevuto. In alternativa era disponibile Antonio Venturini, il presidente dell’Associazione Ravenna Fc, che detiene il pacchetto di maggioranza del Ravenna Fc. Ma, di lì a poco, lo stesso Venturini ci ha comunicato che era impossibilitato a presenziare all’incontro per un impegno improvviso a Bologna. Ci siamo dunque sentiti per telefono. Tra l’altro è stata una conversazione cordiale e costruttiva. Ma, passare per bugiardo, proprio non mi va. Tanto più che l’appuntamento mi è stato fissato da un importante esponente istituzionale della città di Ravenna. Al momento non faccio il nome. Ma, se non lo farà lui, lo farò io - continua Del Conte - Mercoledì 19, alle ore 13 ci vedremo a Imola. Il Ravenna sarà rappresentato da Gabriele Pezzi, nuovo presidente dell’Associazione Ravenna Fc, e da Antonio Venturini, ex presidente e ora membro del cda. In quel contesto ci auguriamo di capire una volta per tutte se il Ravenna è davvero in vendita, anche perché, il tempo è tiranno e, quotidianamente, vengo contattato per rilevare società di calcio".