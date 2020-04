Ravenna, Foschi: "Stiamo facendo di necessità virtù: ma dai ragazzi vedo impegno"

vedi letture

Attraverso i canali ufficiali del club, è intervenuto, in videochiamata, il tecnico del Ravenna Luciano Foschi: "Chiaro che questa situazione ha preso tutti alla sprovvista, nessuno sa convivere con una situazione come questa, quindi per prima cosa abbiamo dovuto capire quello che stava succedendo: siamo sempre in balia degli eventi, ma pian piano, con lo staff e i ragazzi, ci siamo organizzati per tenere fronte a questa situazione, soprattutto tenendo attivo il cervello. Anche la parte fisica, sfruttando gli spazi che ognuno ha a casa, è stata curata: i ragazzi devono mandarmi il video dell'allenamento quotidiano, poi due volte la settimana facciamo un allenamento collettivo attraverso il video. C'è molto allenamento aerobico e di forza, fatto di movimenti, balzi, salite e discese, squat e cose che una volta venivano appunto chiamate aerobica: di più non possiamo fare. Vedo un buon ritmo, e tanto impegno da parte di tutti: nel caso ci sia una ripresa, saremo pronti. Noi come staff, poi, ci stiamo aggiornando, stiamo vedendo molti video per capire come migliorarci e come migliorare la squadra: è anche un modo per ovviamente alle mancanze sportive che ci sono. Facciamo di necessità virtù".

Viene poi chiesto al mister una nota su uno degli aspetti accennati, quello psicologico: "Ognuno di noi cerca di superare la cosa al meglio. Noi, come ho detto, cerchiamo di tenere attivi i ragazzi, anche con messaggi, telefonati, e in questo anche la società è eccellente. Dato che non possiamo avere il contatto fisico, è importante avere almeno quello visivo. Mi fa piacere sapere che anche tra di loro i ragazzi si sentono. Chiaramente auspichiamo però che tutto possa risolversi quanto prima, per tornare a sfruttare diversamente le nostre giornate. Ci piacerebbe anche tornare in campo: certo, sarebbe come un ritiro di luglio, ma più breve, però tutti saremmo nelle stesse condizioni".

Conclude: "Ora, però, non dobbiamo fare certe cose, e invito chi continua ad andare fuori a rimanere a casa. Solo facendo sacrifici, senza infrangere le regole, si potrà tornare quanto prima alla nostra libertà".