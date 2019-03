Fonte: ravennafc.it

© foto di Alessandro Brunelli

Mister Luciano Foschi alla vigilia del match contro il Renate fa la conta degli indisponibili: Esposito ancora alle prese con la frattura al dito del piede e Bresciani, fermato dal giudice sportivo per due giornate a seguito dell’espulsione comminata dal direttore di gara contro il Teramo, si aggiunge Matteo Ronchi che non è ancora completamente recuperato dopo l’infortunio muscolare che lo ha costretto ad uscire anzitempo a San Benedetto. Non sarà della partita neanche Carlo Martorelli che dovrà essere operato di appendicite con tempi di recupero da valutare.