ufficiale Lecco, ecco lo svincolato Carlo Martorelli. Il benvenuto della società bluceleste

Serie C

ieri alle 18:04 Serie C

E' arrivata l'ufficialità. Il Lecco ha annunciato l'ingaggio del centrocampista Carlo Martorelli. Questo il comunicato della società: "Calcio Lecco 1912 é lieta di comunicare l’ufficialità dell’ingaggio a titolo definitivo di Carlo Martorelli. Martorelli é un centrocampista centrale classe 1999, nato a Firenze. Nella sua carriera finora ha vestito le maglie delle giovanili di Fiorentina e Spezia mentre nel professionismo ha vestito quelle di Carpi, Ravenna, Montevarchi e Paganese accumulando 78 presenze in Serie C (playoff e playout compresi). Benvenuto Carlo, ti aspettiamo presto in campo al Rigamonti-Ceppi con la maglia del Lecco addosso!".