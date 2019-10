Reggiana, ecco Salerno. Lo annuncia il presidente Quintavalli

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Manca solo il comunicato ufficiale, ma Carmelo Salerno è entrato a far parte della compagine societaria della Reggiana. Ad annunciarlo è stato il presidente emiliano Luca Quintavalli a Reggioonline: “L’atto verrà formalizzato in settimana e poi arriverà il comunicato ufficiale. Salerno è una persona per bene, molto gradita, che ama il calcio e che ha abbracciato il progetto sportivo di Reggio Emilia. Siamo ben lieti di accogliere una persona come Salerno perché potrà dare una crescita ulteriore a questa società”.

Dopo un lungo tergiversare quindi Salerno torna a riabbracciare Romano Amadei e Doriano Tosi, suo compagni nella rinascita del Modena un anno fa, che già al termine della scorsa stagione avevano lasciato la società gialloblù nelle mani di Romano Sghedoni per approdare nella vicina Reggio Emilia.