Reggiana, Favalli guarito dal Coronavirus: "È stato un momento difficile e che mia ha segnato"

Alessandro Favalli, difensore della Reggiana, ha concluso l’iter volto a certificare la propria negativizzazione al Covid-19. Ad annunciarlo è lo stesso club emiliano con una nota nella quale sono presenti anche alcune dichiarazioni del giocatore: “Sto bene e sono felice di aver chiuso questa parentesi. È stato un momento difficile e che mia ha segnato, ma posso dire di essermelo lasciato alle spalle. Non appena mi è stato comunicato l’esito del secondo tampone di controllo mi sono sentito sollevato e ho tirato un sospiro di sollievo per me e per tutte le persone vicine. Avrei desiderato guarissero tutti, anche mia nonna che purtroppo, invece, non ce l’ha fatta; il mio primo pensiero è andato a lei. Il percorso è stato lungo: dopo il primo tampone risultato positivo ho iniziato il periodo di quarantena con misurazioni di febbre quotidiane in continuo collegamento con i medici dell’ATS e con lo staff medico della Reggiana. Dopo due settimane dal primo tampone ho iniziato i test di controllo per certificare la mia negativizzazione, a distanza tra loro di circa una settimana. Proprio pochi giorni fa ho appreso l’esito dell’ultimo tampone che mi ha dichiarato finalmente guarito dal Covid-19”.