Reggiana, Staiti: "Impossibile capire quando ripartire. Il Coronavirus continua a propagarsi"

Il centrocampista Lorenzo Staiti intervistato da Ttuttoreggiana.com ha parlato di come si cerca di restare in forma ai tempi dell'emergenza Coronavirus: “Facciamo il possibile per tenerci attivi di mente e di fisico oltre rispettare le linee del governo che sono fondamentali per uscire da questa brutta situazione. Per fortuna ho una casa grande e posso sfruttare anche il giardino per alcuni allenamenti, ma manca ovviamente il campo. Sembra di trovarsi nella prima fase di preparazione estiva quando finisce il campionato e il ritiro deve ancora iniziare. -continua Staiti parlando della ripartenza – Trovare una soluzione che accontenti tutti è impossibile, siamo ancora in una fase in cui il virus si sta propagando, basta vedere cosa succede nel mondo in questi giorni. Ritengo molto difficile che le attività possano riprendere il tre aprile e per questo dico che sarei disposto a giocare anche in estate nonostante i problemi di carattere burocratico legati ai contratti che scadranno a fine giugno. Noi calciatori rispetteremo cosa ci verrà ordinato e se ci sarà chiesta un’opinione tramite l’AIC la daremo. Ma, ripeto, ad oggi è impossibile capire come finirà”.