Reggiana, Tosi: "Giusto fermarsi in questa situazione. Porte chiuse? Opzione attuabile in futuro"

Intervistato da Tuttoc.com il direttore sportivo della Reggiana Doriano Tosi ha parlato del rinvio di due giornate imposto a causa dell’emergenza coronavirus e di come questo complicherà i piani delle varie squadre: “Non penso che si possa essere in disaccordo con la decisione, vista la situazione ancora in corso e gli sviluppi imprevedibili che ci potranno essere. In casi del genere è giusto fermarsi. Porte chiuse? Può darsi che sia un'opzione che verrà scelta nelle prossime domeniche. Il 1° marzo non è una data che dà la certezza assoluta che tutti i pericoli siano finiti, non sappiamo quello che accadrà. Dal punto di vista organizzativo chiaro che sarà un problema. Per le società di Serie C giocare ogni tre giorni per tutto il mese di marzo e la prima settimana di aprile non è semplice. Ovviamente cercheremo di adeguarci. - continua Tosi parlando del ritorno di Zamparo in granata - Già questa estate dissi al giocatore che secondo me lui è adattissimo sia dal punto di vista dell'immagine che dal punto di vista tecnico per Reggio Emilia e la Reggiana. Non sempre un calciatore è così adatto a un ambiente come il nostro. Gliel'ho ripetuto quando stava per tornare qui a Reggio. Il campo ha dimostrato quello che ho sempre pensato, ovvero che si tratta di un giocatore in fase di crescita, ha ampie possibilità di sviluppo per la sua carriera. Ed era il momento giusto per venire a Reggio, con una squadra giusta per lui. Tutto si è verificato sul campo, è andato tutto bene".