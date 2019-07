Reggiana, Zamparo si allontana. Il Rimini fiducioso della sua permanenza

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Niente da fare per la Reggiana. L’attaccante Luca Zamparo sembra destinato a restare al Rimini in questa stagione nonostante il pressing dei granata che l’avrebbero voluto riportare a Reggio. Secondo quanto riporta Altarimini.it la società romagnola è fiduciosa nella permanenza del centravanti appena arrivato in prestito dal Parma. Da capire la sorte invece del portiere Michele Nardi la cui trattativa, come ammesso dal ds reggiano Tosi, era legata all'arrivo dell'attaccante.