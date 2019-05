Reggina-Cevoli, a breve l'incontro. Il Modena alla finestra

Si è conclusa l'esperienza della Reggina ai playoff, e per il club è tempo di guardare al futuro, per programmare la prossima stagione. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il club si incontrerà a breve con mister Roberto Cevoli, per capire se possano esserci le premesse per proseguire insieme. Trattenere il tecnico non sarà semplice, su di lui aveva messo gli occhi il Padova, ma anche il Modena, in attesa di capire quello che sarà il futuro societario del club, ha drizzato le antenne, per i primi sondaggi.