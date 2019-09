© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centravanti della Reggina German Denis ha parlato del suo ritorno in Italia ripartendo dalla Serie C con la maglia dei calabresi: “Questa società storicamente ha tutto ed è stato un piacere arrivarci. Sono sempre rimasto legato all’Italia e già da qualche tempo con la mia famiglia pensavamo di tornare, poi c’è stata questa occasione e l’abbiamo colta. Io e Maxi Lopez in Calabria? Noi argentini ci troviamo molto bene nel sud Italia, si fa sentire come se fossimo a casa. - continua Denis a Sky Sport ricordando la tripletta segnata ai tempi di Napoli contro la sua attuale squadra – Fu la mia prima tripletta in Italia, ora spero di restituirla alla Reggina per inseguire i nostri obiettivi”.