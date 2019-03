Reggina, Drago: "Tutti vorrebbero giocare gare come quella di domani"

Fonte: TuttoC.com

Vigilia di Reggina-Catania per Massimo Drago, tecnico degli amaranto. Tensione alta, i calabresi non possono permettersi un altro passo falso, le contendenti alla zona playoff non restano a guardare e corrono. Lo sa anche l'ex allenatore del Crotone che parla così in conferenza stampa:

"In questa settimana abbiamo lavorato molto sotto l'aspetto fisico. Stiamo cercando di limare qui dettagli che non ci stanno permettendo di fare risultato. La condizione fisica generale è ottima. Il presidente è stato molto positivo, ha incoraggiato i ragazzi. Ovviamente ci dispiace non aver reso adeguatamente, a volte ci siamo fatti del male da soli, buttando al vento punti già in tasca. Ci è mancata un po' di furbizia. Domani sarà una grande partita, una di quelle che tutti vorrebbero giocare. Un incontro che c'entra poco con la serie C. Il Catania è una squadra fortissima, che avrebbe dovuto vincere il campionato, anche se non si raggiungono grandi traguardi solo con i nomi, ci vuole anche programmazione. Novellino sta facendo bene, ha cambiato la squadra mentalmente e sta trovando certezze col 3-5-2. Dovremo essere bravi nella fase di non possesso, cercando di non concedere spazio a gente come Lodi e Biagianti. Noi cercheremo di fare la partita, senza aspettarli. Ci proveremo con impegno ed abnegazione. Chi al posto di Baclet? Il sostituto naturale è Tassi. Chi domani avrà paura di giocare non può fare il calciatore".