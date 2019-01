Reggina, il nome nuovo è quello di Nicola Bellomo

© foto di Federico Gaetano

Tanti i nomi accostati alla Reggina in queste ore, l'ultimo in ordine di tempo, secondo quanto riportato da tuttoreggina.com, è quello di Nicola Bellomo. Il centrocampista della Salernitana gradirebbe la destinazione amaranto e le parti starebbero dialogando per trovare l'accordo economico. C'è però da battere la concorrenza del Rieti.