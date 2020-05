Reggina, in vista della Serie B il nome per l'attacco è Falcinelli

In attesa dell'ufficialità della Serie B che potrebbe arrivare il prossimo 8 giugno, la Reggina prova a programmare il mercato per la serie cadetta. Spunta già qualche nome per il reparto avanzato, secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud infatti il club amaranto avrebbe messo gli occhi su Diego Falcinelli. L'attaccante, tornato a Perugia la scorsa estate, ha siglato soltanto un gol in stagione ma in Calabria ha già fatto benissimo con la maglia del Crotone.