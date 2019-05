© foto di Simone Venezia

Il rapporto con Cevoli è ormai concluso, e la Reggina sta adesso pensando al futuro, in primis con la nomina di un nuovo mister. Scartata l'ipotesi Capuano, il club, come riferisce Il Quotidiano del Sud, sta monitorando il profilo di Piero Braglia, che non dovrebbe però lasciare Cosenza, e con lui quello di Domenico Toscano, fresco di addio con la Feralpisalò. Proprio l'ex trainer gardesano sarebbe in vantaggio.