Un sogno durato pochi istanti per i tifosi della Reggina. Nato da una storia Instagram pubblicata da German Denis e anche da Maxi Moralez. Come riferisce tuttoc.com, il noto social ha rivelato la presenza dell'attuale giocatore del New York City nella città calabra insieme a El Tanque, con il quale ha condiviso un lungo periodo nelle file dell'Atalanta. Si è pensato subito al mercato, ma quella di Maxi Moralez a Reggio Calabria è una presenza che non può indicare alcunché a livello di mercato, dato che proprio Maxi Moralez è extracomunitario e non è tesserabile in Serie C.