Reggina, Taibi: "In B le prime tre della Serie C più la miglior seconda"

Massimo Taibi, ds della Reggina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport in merito alla ripresa dei campionati al termine dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus: “Ci atteniamo soprattutto alle indicazioni ministeriali e alle decisioni del Consiglio Federale della Figc. Mi auguro che il campionato possa ripartire, obbligatoriamente se ci saranno i presupposti in termini di salute, altrimenti si andrà alla cristallizzazione delle classifiche. Le prime in testa dei 3 gironi hanno dimostrato di meritare il salto di categoria, per la quarta squadra mancante si può guardare alla migliore seconda. Tuttavia l’80% dei tornei sono stati giocati. Spero sempre di poter tornare in campo, significherebbe aver lasciato alle spalle il silenzioso killer. Se non fosse possibile, mi aspetto che ci siano promozioni e retrocessioni, come più volte ha manifestato Gravina”.