Il direttore sportivo della Reggio Audace Doriano Tosi ha parlato alla Gazzetta di Reggio tracciando un punto sul mercato del club in vista del ripescaggio fra i professionisti: “Il mercato in Serie C è molto lungo ci sono opportunità che possono aprirsi anche nelle ultime settimane. - esordisce Tosi continuando poi soffermandosi sui nomi di due ex – Bruccini? È un ottimo giocatore, ma è più una mezzala di inserimento mentre inizialmente noi giocheremo con due mediani, poi è un elemento che è già arrivato ad un ottimo livello e in questo momento non fa per noi. Cesarini? Ci piacerebbe avere uno zoccolo di reggianità, però bisogna stare attenti a non avere troppe minestre riscaldate o cose solamente sentimentali. Cesarini è un giocatore importante che a noi piacerebbe, ma il Siena ha investito su di lui e lo vuole tenere. E' un tipo di situazione che non si sbloccherebbe fino al 31 agosto”.