Renate, Diana: "A Trieste abbiamo fatto ciò che dovevamo, sono felice"

Fonte: TuttoC.com

Si interrompe a 10 la striscia di risultati utili conseguita dal Renate, caduto oggi per 2-0 contro la Triestina. Ma le pantere sono uscite a testa alta dal "Rocco", come conferma anche il tecnico dei lombardi Aimo Diana:

"Ho dovuto cambiare per forza modulo, avevo degli infortunati e qualcuno non al meglio, ma abbiamo fatto una gara dove abbiamo cercato di limitare una Triestina che in questo momento è la migliore, e mi preoccupava: soprattutto in casa giocano a calcio. Abbiamo subito qualcosina, loro hanno avuto la supremazia per buona parte della gara ma forse proprio nel momento migliore Offredi ha fatto una gran parata, io ho avuto qualche problema con alcuni calciatori e non ce l'abbiamo fatta, anche se credevo di riuscirci: sono soddisfatto della prova dei miei, hanno fatto la gara che dovevamo fare, contro una formazione sicuramente forte che punta al salto di categoria e che quindi ne ha sempre di più rispetto a chi è stato costruito per altri obiettivi. E' forse la squadra che mi ha impressionato di più, sotto il profilo dell'intensità, della forza e della capacità tecnica. Li abbiamo però costretti a cambiare qualcosa, questa è una soddisfazione, possiamo dare del filo da torcere a chiunque, anche se mi ha dato fastidio subire due gol in due minuti".

Andando poi a una nota generale: "Il nostro è il girone più serio, mi auguro non sia proprio il nostro raggruppamento a far le spese di situazioni esterne nelle quali neppure voglio addentrarmi. Sarebbe ingiusto si pagassero le conseguenze".