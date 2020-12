Renate, dieci anni di professionismo: e Galuppini il miglior marcatore nerazzurro tra i pro

Un Renate sempre più in rampa di lancio, con 32 punti in classifica e la vetta del Girone A per ora conquistata: magic moment per le pantere brianzole, e non solo per loro, ma anche per il capocannoniere nerazzurro Francesco Galuppini, a segno anche domenica nella gara del "Nespoli" contro l'Olbia.

Un gol che è valso all'attaccante, proveniente dal Parma, un primato: nei 10 anni di professionismo del club, che ha raggiunto la Serie C nel 2010, è lui il miglior marcatore di sempre, con 24 reti in 47 partite giocate in due stagioni.