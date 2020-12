Renate e Ternana chiudono il 2020 da capolista: chi sarà quella del Girone B?

Si è aperta alle 12:30 la 17^ giornata del campionato di Serie C, che chiuderà il 2020 come anno solare: il girone di andata, infatti, si concluderà al prossimo turno, previsto il 10 gennaio.

Due sicurezze di questo mercoledì di calcio: Renate e Ternana chiuderanno l'anno solare da capoliste dei rispettivi gironi.

La truppa lombarda, al comando del Girone A, ha infatti quattro punti di vantaggio sul secondo posto occupato dal Como, quindi, anche in caso di ko contro la Juventus U23 e successo dei lariani il primo posto non sarebbe intaccato: certo, dietro le squadre accorcerebbero le distanze, ma per ora niente può accadere. Così come nessuno potrà rubare lo scettro alle Fere, in vetta nel Girone C con 40 punti, 7 in più del Bari, ora sul secondo gradino del podio: la formazione di mister Lucarelli quest'oggi riposerà, ma va da sè che, qualunque sia il risultato che i pugliesi centreranno a Palermo, non ci saranno scossoni.

Diverso il discorso legato al Girone B, che vede Padova e SudTirol in testa con 33 punti, e il Modena subito dietro a 30. E proprio Padova-Modena sarà il big match per la vetta, che potrebbe agevolare i tirolesi, impegnati però contro l'ostica Triestina.