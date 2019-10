Renate, Kabashi: "Match preparato bene, non siamo favoriti"

Il giocatore del Renate Elvis Kabashi, ex Juventus, ha parlato a Tuttojuve.com in vista della sfida tra i lombardi e i bianconeri: “Ci sarà un po' di emozione perché ho passato degli anni bellissimi a Torino, mi ero trovato davvero molto bene. Sono molto orgoglioso di aver indossato questa maglia e per me questa sarà una partita molto particolare, mi farà piacere incontrare nuovamente gli addetti ai lavori che erano già presenti in quel periodo. La Juve è una squadra organizzata che in estate si è arricchita di un grande allenatore e degli ottimi giocatori. D'altronde parliamo della Juventus, un club che parte sempre per vincere e non per partecipare. Ogni calciatore è all'altezza di indossare questa maglia. Se ci sentiamo favoriti? Non partiamo mai favoriti, il Renate non ha la presunzione di affermare in partenza che è più forte perché vuole dimostrare sempre in campo di esserlo. Certo la classifica dice che siamo davanti a loro, ma non per questo sarà semplice. Loro vorranno continuare a fare punti mentre, invece, noi abbiamo l'ambizione di far bene".