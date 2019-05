© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Dopo due stagioni al top con la maglia della Pro Sesto (28 reti in 68 presenze) per Filippo Guccione potrebbero aprirsi le porte della Serie C, dove ha già militato fra il 2012 e il 2014 vestendo le maglie di Casale e Bassano. Secondo quanto raccolto da Tuttoc.com il Renate sarebbe infatti sulle tracce dell’attaccante classe ‘92.