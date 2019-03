Rende, Modesto: “Derby con la Vibonese non è l'ultima spiaggia”

Fonte: TuttoC.com

© foto di Andrea Rosito

Derby con importanti punti playoff in palio quello in programma domani alle 18,30 tra Vibonese e Rende per la 31^ giornata del Girone C. Ecco come il tecnico Francesco Modesto ha presentato la gara ai canali ufficiali della società biancorossa:

“Dire che è l'ultima spiaggia mi sembra un po' esagerato, si crea troppa pressione e sembra che sia già finito il campionato, invece ci sono ancora tante partite da giocare. Sicuramente siamo consapevoli dell'importanza di questa sfida contro la Vibonese, visto che anche loro vogliono raggiungere i playoff. Dovremo essere bravi ad interpretare la partita e superare senza ansie le difficoltà. Il gol? Sono convinto che ci dobbiamo solo sbloccare, sarei preoccupato se i miei giocatori faticassero a costruire azioni da gol, abbiamo solo bisogno che l’episodio ci favorisca. Sabato è convocato, viene con noi, poi decideremo se farlo giocare”.