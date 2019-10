© foto di Dario Fico/Tuttonocerina.com

Potrebbe chiudersi dopo appena due settimane l'esperienza al Rieti di Luigi Pavarese, anche se i dubbi sono molti: in terra amarantoceleste circola insistentemente questa voce, stando a quanto riferisce tuttoc.com è invece tutto sotto controllo, il direttore rimarrà al suo posto.

A ogni modo, la situazione societaria è da chiarire, e in merito a ciò, contattato da rietilife.com, lo stesso Pavarese ha spiegato che “si sta completando la parte burocratica poi si pagheranno gli stipendi in giornata. Io tranquillo? A Tranquillo rubarono la moglie, ma rispondere anche tutti i giorni a queste domande fa parte del lavoro”.

Ed è rimasto comunque ambiguo in merito al futuro: “Sono a Napoli a fare il mio lavoro, il commentatore in tv. Non posso perdere le partite di Champions e campionato”.