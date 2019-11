Rieti, la società verso il ritorno a Curci: domani incontro dal notaio

Fonte: www.tuttoc.com

© foto di Matteo Ferri

Una notizia ventilata ormai da giorni, il Rieti torna nelle mani di Riccardo Curci. L'ex presidente si riprende il club laziale dopo 33 giorni al termine di una riunione fiume con l'ItalDiesel che, come riporta RietiLife, è avvenuta questo pomeriggio in un hotel di Roma. Domani l'atto dal notaio per rendere tutto ufficiale e la squadra dovrebbe riprendere gli allenamenti così da prepare la prossima sfida contro l'Avellino.