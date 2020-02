© foto di Federico Gaetano

Sembra tutto pronto in casa Rieti per il ritorno di Alberto Mariani sulla panchina al posto di Roberto Beni, ormai a un passo dall'esonero. Lo rivela Tuttoc.com spiegando che i laziali hanno optato per il ritorno del tecnico con cui avevano iniziato la stagione e che era rimasto in sella fino a inizio ottobre. Con lui, in qualità di collaboratore, anche Manolo Pestrin, ex centrocampista - tra le altre - di Paganese e Salernitana.