Rieti-Reggina non inizia: Pezzotti non può sedersi in panchina

© foto di Andrea Rosito

Si aggiunge di un nuovo capitolo la sfida fra Rieti e Reggina. Secondo quanto riportano i colleghi di TuttoReggina.com, l'incontro non può iniziare perchè il tecnico designato per la squadra di casa, Luciano Pezzotti, non avrebbe i requisiti per sedersi su una panchina di Serie C. Pezzotti aveva guidato il team in tre precedenti occasioni ma con una deroga da parte del Settore Tecnico. Il mister Caneo ha scioperato in segno di solidarietà con i giocatori della prima squadra.