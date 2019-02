Rimini, Martini: "Non molliamo, due punti in più ma non basta"

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Vittoria convincente per il Rimini nel derby giocato ieri sera contro l'Imolese e valevole per la 27^ giornata del Girone B di Serie C. Grazie alle reti di Ferrani e Volpe dagli undici metri, i biancorossi hanno ragione della squadra di Dionisi e salgono a quota 30 in classifica. Ecco, riportato da altarimini.it, il commento a fine gara di mister Marco Martini: “Abbiamo avuto una grande capacità di soffrire, che in parte c'era mancata nel match di martedì contro l'Albinoleffe, rispetto a quel match abbiano giocato di più e creato occasioni importanti non subendo pericoli: non ricordo parate del nostro portiere. Abbiamo avuto capacità di ripartire e di fare male. Abbiamo dato l'anima e si è visto. Questa è la strada. I ragazzi hanno dimostrato coraggio, devono credere nelle loro qualità. Non possiamo mollare, rispetto all'andata abbiamo due punti in più, ma non basta. Martedì ci aspetta la Ternana e dobbiamo affrontarla con la massima umiltà”.