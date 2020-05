Rimini, Palma si è laureato: "Un momento da ricordare. Ingiusta la retrocessione a tavolino"

Antonio Palma, centrocampista del Rimini, si è appena laureato in Giurisprudenza ed ha raccontato al sito ufficiale biancorosso la sua esperienza universitaria: "Sono soddisfatto, considerato che avevo la media del 24 e partivo da 90, aver ottenuto 5 punti su 7 è un buon risultato. La discussione è avvenuta in video conferenza, causa l’emergenza Covid al momento non è ancora possibile farla in aula, ma si è trattato comunque di un momento emozionante, da ricordare”. Non è però mancato un pensiero anche per il club romagnolo e per i suoi tifosi. “Spero le voci degli ultimi giorni non siano vere, una retrocessione a tavolino con 11 gare da disputare sarebbe ingiusta. Se verrà scelta la strada degli spareggi, che tutti gli interessati abbiano la possibilità di giocarli, diversamente sarebbe difficile parlare di merito sportivo”.