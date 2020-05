Riparte la Serie C. Fra promozioni, playoff volontari e Coppa Italia. Il quadro girone per girone

vedi letture

Blocco della stagione regolare, promozione delle prime tre di ogni girone, disputa della finale di Coppa Italia di categoria, playoff volontari per quelle società che sono in grado di ottemperare ai protocolli sanitari, playout e retrocessioni delle ultime in classifica. E’ questa la proposta che la Lega Pro ieri ha stilato durante il Direttivo svolto alla presenza del presidente federale Gabriele Gravina. Stante queste determinazioni qual è il finale di stagione che si prospetta in Serie C? Ecco il quadro, girone per girone:

GIRONE A

Promosso in Serie B: Monza

Primo turno playoff: Robur Siena-Juventus U23*, Alessandria-Arezzo e AlbinoLeffe-Novara

Secondo turno playoff: Pontedera

Primo turno playoff nazionali: Renate

Secondo turno playoff nazionali: Carrarese

Playout: Pergolettese-Pianse, Giana Erminio-Olbia

Retrocesso in Serie D: Gozzano

* La Juventus Under23 è in finale di Coppa Italia contro la Ternana e in caso di vittoria approderebbe direttamente al primo turno dei playoff nazionali, con la Pistoiese al suo posto come rivale della Robur Siena nel primo turno assoluto dei playoff.

GIRONE B

Promosso in Serie B: Vicenza

Primo turno playoff: Padova*-Fermana, Feralpisalò-Triestina, Piacenza-Modena

Secondo turno playoff: SudTirol

Primo turno playoff nazionali: Carpi

Secondo turno playoff nazionali: Reggiana

Playout: Ravenna-Alma Juventus Fano, Imolese-Arzignano

Retrocesso in Serie D: Rimini

* I biancoscudati a pari punti con la Feralpisalò guadagnano la quinta posizione grazie alla differenza reti. Impossibile l'applicazione del parametro degli scontri diretti in quanto nella stagione regolare ne è stato disputato solo uno.

GIRONE C

Promosso in Serie B: Reggina

Primo turno playoff: Ternana*-Avellino, Catania-Virtus Francavilla, Catanzaro-Teramo

Secondo turno playoff: Potenza

Primo turno playoff nazionali: Monopoli

Secondo turno playoff nazionali: Bari

Retrocesse in Serie D: Bisceglie, Rende e Rieti**

* La Ternana è in finale di Coppa Italia contro la Juventus Under23 e in caso di vittoria approderebbe direttamente al primo turno dei playoff nazionali, con la Vibonese al suo posto nel primo turno assoluto dei playoff che diventerebbe: Catania-Vibonese, Catanzaro-Avellino e Teramo-Virtus Francavilla

** Nel Girone C niente playout in virtù del distacco esistente al momento nella classifica regolare. Rende e Bisceglie sono infatti distanti, rispettivamente, 11 e 9 punti, dalla Sicula Leonzio prima squadra raggiungibile fra le altre del girone. Rieti, ultimo, comunque in Serie D.