RMC SPORT - Stringara: "Cosenza pragmatico, Siena più bello"

Ai microfoni di RMC Sport ha parlato Paolo Stringara. Queste le parole dell'ex di Cosenza e Siena, in vista della finale playoff tra i due club: "Conosco bene i due ambienti e le due squadre. Il Cosenza di Braglia è molto pragmatico. Stimo tantissimo il mister in quanto è uno di quelli che lotta sempre per vincere. Anche contro il Sudtirol ha letto benissimo la partita. Il Siena, è invece allenato da un giovane come Mignani. L'ho visto giocare spesso dal vivo, visto che abito a Livorno. Giocano bene tra le linee, poi c'è Gerli che mi piace tantissimo. Ricorda molto Sensi, devo esser sincero. La finale sarà interessante, che vinca il migliore davvero".