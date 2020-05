Robur Siena, Durio al lavoro per la Cassa Integrazione. Potrebbe dar respiro alle casse del club

Situazione complicata in casa Robur Siena dopo il botta e risposta fra la proprietaria Anna Durio e l'assessore allo sport Paolo Benini e la contestazione dei tifosi nei confronti della proprietà. Nelle pagine sportive del Corriere di Siena il punto della situazione in casa bianconera con la società pronta a ricorreree alla cassa integrazione per coprire gli stipendi fino a 50mila euro lordi per due mesi. Un modo per dare respiro alle casse societarie.