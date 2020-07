tmw Catanzaro, spunta l’ipotesi Foresti come DG. Cessione Robur Siena in stallo?

Spunta una nuova pista per Diego Foresti, ex Dg della Viterbese. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il dirigente è finito nel mirino del Catanzaro, club della famiglia Noto all’opera con un profondo rinnovamento dirigenziale iniziato con la nomina di Massimo Cerri quale nuovo ds. Foresti nelle scorse settimane era stato però accostato anche alla Robur Siena in qualità di uomo di fiducia della nuova cordata pronta ad acquistare il club dalla presidentessa Anna Durio. Rimane dunque da capire se un possibile trasferimento in Calabria del dirigente sia il segnale del fallimento della trattativa per il passaggio di mano del sodalizio bianconero alla suddetta cordata.