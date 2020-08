Robur Siena, D'Ambrosio: "Non iscrizione un fulmine a ciel sereno. E un colpo durissimo"

Il capitano della Robur Siena Dario D’Ambrosio ha parlato alla Gazzettadisiena.it della mancata iscrizione alla prossima Serie C: “Ho sempre avuto fiducia in Anna Durio, dopo il mancato pagamento degli stipendi a marzo mi sono fatto portavoce con la squadra e a chi mi chiedeva spiegazioni ho sempre assicurato che Durio avrebbe pagato, come poi è successo a maggio. Per questo avevo fiducia anche questa volta, mi sentivo quotidianamente con lei e mi ha sempre rassicurato. Mi ha ripetuto più volte che avrebbe iscritto la squadra anche se non avesse ceduto il club, solo ieri ha ammesso di non averlo fatto e non so davvero il perché. È stato un fulmine a ciel sereno. - continua D’Ambrosio – Siamo rimasti tutti attoniti, non ce lo aspettavamo ed è un colpo durissimo per tutti”.