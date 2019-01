Robur Siena, interesse del Catanzaro per Lorenzo Di Livio

Fonte: tuttoc.com

© foto di Federico Gaetano

Pasquale Logiudice, direttore sportivo del Catanzaro, è al lavoro per rinforzare la squadra e avrebbe guardato alla Toscana per il reparto trequartisti. Il mirino è su Lorenzo Di Livio, classe ’97 della Robur Siena ma di proprietà della Roma. Per lui 12 presenze e un assist in questa prima parte di stagione.