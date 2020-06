Robur Siena, Lamma: "Playoff particolari, ma la squadra ci dà ottime risposte"

vedi letture

Con un turno playoff già superato per la rinuncia dell'Arezzo, la Robur Siena si sta preparando in vista della seconda gara, con un avversario che a ora è sconosciuto: dopo il 30 giugno, emergerà dal 1^ turno. La squadra prosegue gli allenamenti, e il punto della situazione, ai canali ufficiali del club, è fatto dal vice allenatore Giuliano Lamma: "I ragazzi sono stati bravissimi, si sono presentati bene dopo il lockdown, e per ora sta andando tutto liscio: siamo partiti in modo graduale per evitare problemi, speriamo di continuare su questa linea. Molto dipendeva anche da come i ragazzi hanno svolto la preparazione a casa, su questo non ci lamentiamo, le risposte sono positive, anche se il programma è più giornaliero che programmato, perché comunque dobbiamo tenere di conto delle risposte che ci arrivano".

Andando poi a un commento sugli spareggi: "Sono dei playoff particolari, ripartiamo tutti da un lungo periodo di inattività, ma ho buone impressioni. Abbiamo anche due settimane in più per preparare, cercheremo di fare il massimo come sempre: abbiamo un ottimo gruppo, e questa è una bella base, vogliamo forzarla in tal senso".