Robur Siena, oltre a Guberti potrebbe andare via anche Nardi

Fonte: TuttoC.com

Non solo Stefano Guberti tra gli esperti della Robur Siena che potrebbero lasciare la squadra bianconera a gennaio. Secondo quanto riportato da sienaclubfedelissimi.it, anche il portiere Michele Nardi avrebbe chiesto di cambiare casacca. L'estremo difensore classe '86, dopo ben dodici stagioni al Santarcangelo, nello scorso torneo ha fatto parte del Parma che ha conquistato la promozione in A. Proprio dai crociati a luglio è approdato in prestito alla Robur, dove però è stato chiuso da Nikita Contini. Nardi quindi ha già le valigie pronte.