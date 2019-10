© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Chi continua a seguire la Serie C, pur avendo lasciato le categorie professionistiche da tempo, è il centrocampista Fabrizio Romondini: che, al netto dei suoi 42 anni, si diverte ancora sui campi dilettantistici, dividendosi poi con eventi benefici. Il classe '77 ha parlato ai microfoni di tuttoc.com: "Questo anno la Serie C si presenta effettivamente come un bel campionato dove ogni squadra può dire la sua e dove ogni partita fa storia a sè, quindi molto avvincente. Mi ha impressionato il Padova, non tanto per la posizione ma per la forza di squadra e la voglia di vincere del collettivo che non molla mai, neanche nelle difficoltà".

Andando poi a parlare dei big scesi in C: "Lo dico per esperienza, i grandi nomi possono fare la differenza e nella maggior parte dei casi la fanno. La cosa più difficile è calarsi nella categoria: accettare qualche struttura un po’ più ridimensionata, qualche campo meno curato e naturalmente avere la consapevolezza di essere ogni domenica l’incubo degli avversari e tifosi, che cercheranno in qualunque modo di recare nervosismo e tensioni".