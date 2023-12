ufficiale Nuovo ribaltone al Monterosi: esonerato Taurino, torna Romondini in panchina

Nuova svolta in casa Monterosi. Il club laziale ha infatti annunciato l'addio di mister Taurino, arrivato il 28 settembre scorso, e il ritorno di Romondini in panchina. L'avventura di Taurino si conclude così dopo 13 gare in cui ha raccolto appena due vittorie e un pareggio (media di 0,54 punti a partita). Questa la nota del club:

Il Monterosi Tuscia Fc comunica l’esonero dell’allenatore Roberto Taurino. La società ringrazia il mister Taurino e tutto lo staff per il lavoro svolto con impegno e professionalità, augurando loro i migliori successi professionali per il prosieguo delle carriere.

La guida tecnica della prima squadra viene riaffidata al tecnico Fabrizio Romondini con l’obiettivo di riprendere in mano il progetto avviato insieme e dare la svolta positiva a questa stagione.