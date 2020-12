Sambenedettese, Colantuono: "Zironelli sceglierà gli uomini mercato dato che è subentrato"

Dalle colonne de Il Resto del Carlino, quando l'apertura del calciomercato si avvicina, ha parlato il responsabile dell'area tecnica della Sambenedettese Stefano Colantuono: "A gennaio non è facile trovare rinforzi che rivoluzionano la squadra ma la si può modellare, il presidente ha dato la sua disponibilità a operare e Zironelli avrà modo di trovare gli uomini che più fanno al caso suo visto che è subentrato e non li ha scelti dall'inizio. Ventinove elementi sono tanti: pensavamo di abbassarne il numero: magari anche per mezzo di qualche scambio. Ovviamente tutto sarà fatto compatibilmente al budget perché non dobbiamo dimenticare che questo è un anno difficile per tutti".