Sambenedettese, Fedeli jr: "La cessione? Di sicuro porteremo a termine noi la stagione"

Dalle colonne de Il Resto del Carlino arrivano alcune dichiarazioni di Andrea Fedeli, ds della Sambenedettese, in merito alla trattativa per la cessione del club: "Non so se la società sarà ceduta a Serafino o no - spiega - ma non credo che il termine del campionato, sia agosto o giugno, fermerà chi è veramente interessato alla Samb. Di sicuro la stagione sarà portata a termine da papà e poi ci sarà l'eventuale cambio di mano. Sulla cessione, la ripresa non farà differenza".