Sambenedettese, Fedeli: "Spero molto nei playoff: fare presenza non mi interessa”

vedi letture

All’interno della trasmissione AspettateC, spazio dedicato alla Serie C in onda ogni venerdì su Sportitalia, è intervenuto il presidente della Sambenedettese Franco Fedeli: “Gli incassi dello stadio verranno a mancare, ma noi presidenti dobbiamo essere pronti di fronte a tutte le esigenze: Spero finisca tutto presto, ma non mi sembra che le cose migliorino. Andiamo comunque avanti, pensiamo al Piacenza: mercoledì non sarà una gara facile, nessuna lo è perché tutto ora cercano di far punti, ma noi speriamo di riprenderci, spero la sosta abbia fatto bene a una squadra che ora sta cercando di riprendersi. A inizio anno credevamo di poter essere più avanti, ci eravamo forse illusi delle buone prestazioni, ma ci è pure venuta a mancare un po’ di quella fortuna che adesso potrebbe anche ridarci quello che ci ha tolto: qualche punto in più lo avremmo meritato, qualche partita l’abbiamo buttata all’ultimo momento, facciamo tesoro degli errori fatti ed evitiamo di commetterli di nuovo”.

Breve excursus su quella che è stata la sua esperienza a San Benedetto: “Presi la squadra nei dilettanti per portarla tra i professionisti, per quattro anni in C abbiamo poi fatto i playoff, credo quindi si sia fatto bene. Ma far calcio non è facile, i costi della C sono abbastanza elevati e i ricavi molto bassi. Ci vuole molta tenacia, si deve cercare di farsi la strada da soli: io ci metto impegno, tutto quello che faccio mi piace farlo. Vorrei però vivere di più la città, purtroppo vado solo la domenica allo stadio, ma non basta”.

Sulla squadra: “Credo molto in mister Paolo Montero, e credo che le ultime gare saranno ben fatte: è un professionista serio, che non vive del suo passato ma del presente, per ripartire ha scelto San Benedetto e sta davvero dando tutto, è un bravo ragazzo. Il nostro è un girone tosto, il più difficile, far bene li significa davvero molto. Costruire bene la squadra è importante da subito, e quindi ad agosto, a gennaio solo piccoli correttivi: io da me vedo un gruppo di bravi ragazzi, si impegnano, ma i risultati non li stanno ripagando. Spero comunque di centrare i playoff, ed essere poi protagonista: far presenza non mi interessa”.