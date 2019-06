Sambenedettese, pazza idea Pegolo per la porta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’esperto portiere Gianluca Pegolo potrebbe lasciare la Serie A per chiudere la propria carriera in Serie C giocando da titolare. È questa la voce che nelle ultime ore sta prendendo piede in casa Sambenedettese. L’estremo difensore classe ‘81, da tempo riserva al Sassuolo, è un’idea più che una pista concreta al momento del club marchigiano alla ricerca di giocatori di livello da dare al tecnico Montero in vista della prossima stagione. Lo riporta Tuttosamb.it spiegando che durante questa finestra di mercato la rosa dei rossoblù sarà rivoluzionata.