Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta in casa Bari, come riferisce tuttobari.com, il Ds Matteo Scala, ha parlato, tra le altre, di mister Giovanni Cornacchini, che qualcuno ha dato vicino all'esonero: "Dobbiamo trovare la quadra, ci vuole pazienza e va trovato l'equilibrio giusto. Cornacchini? Questo giochino che si sta scatenando nei confronti del mister non porta da nessuna parte. Sta lavorando bene, ma sicuramente si poteva fare di più. Si sa, a Bari le pretese sono alte. Ed il mio lavoro ovviamente non si limita al solo mercato. La società ripone massima fiducia in lui, vogliamo centrare l'obiettivo. Nello spogliatoio, peraltro, si fanno innumerevoli valutazioni ogni giorno. Nulla cambierà finché la proprietà avrà piena fiducia in chi già c'è. Moduli? Un'idea ovviamente c'è ma molto dipende dalle caratteristiche dei giocatori".