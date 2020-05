Serie B a 40. Picerno, Mitro: "Riforma improponibile. Chi l'ha proposta non vuole bene al calcio"

Il direttore generale del Picerno Enzo Mitro ha parlato dell'ipotesi di riforma di Serie B e Serie C di cui si sta discutendo nelle ultime ore: “Si tratta di una riforma improponibile, chiunque sia il promotore di questo progetto non vuole bene al calcio. È assurdo far approdare in Serie B squadre blasonate che però oggi fanno fatica a chiudere i campionati in Serie C per le difficoltà economiche che attraversano. - continua Mitro alla Gazzetta del Mezzogiorno - Su che base verrebbero scelte le promosse? Ci si troverebbe a premiare società che non troppo tempo fa erano fallite e lasciato senza soldi tesserati e fornitori".