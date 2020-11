Serie C, 12^ giornata: rinviata Arezzo-Fano. E slitta il fischio di inizio di Grosseto-Livorno

Tra rinvii e variazioni di orario, sarà una giornata sicuramente particolare quella di Serie C. Il torneo di terza serie è giunto adesso alla 12^ giornata, che porta ad altri match rinviati: ultimo, in ordine cronologico, quello tra Arezzo e Fano.

Diamo però conto, adesso, di tutti i match che saranno rinviati, consci però che già in serata, o domani, potrebbero subentrare ulteriori variazioni:

RINVIO GARA - 12a GIORNATA DI ANDATA

GARA PIACENZA - NOVARA DEL 21 NOVEMBRE 2020 (Gir. “A”)

Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Piacenza ai sensi del punto 4 delle

“DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega

dispone che la gara Piacenza-Novara, in programma sabato 21 novembre 2020, Stadio “Leonardo Garilli”,

Piacenza, venga rinviata a data da destinarsi.

GARA AREZZO - A.J. FANO DEL 22 NOVEMBRE 2020 (Gir. “B”)

Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Arezzo ai sensi del punto 4 delle

“DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega

dispone che la gara Arezzo-A.J. Fano, in programma domenica 22 novembre 2020, Stadio “Città di Arezzo”,

Arezzo, venga rinviata a data da destinarsi.

GARA LEGNAGO SALUS - IMOLESE DEL 22 NOVEMBRE 2020 (Gir. “B”)

Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Legnago Salus ai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerato che, alla data odierna, “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2”, la Lega dispone che la gara Legnago Salus-Imolese, in programma domenica 22 novembre 2020, Stadio “Mario Sandrini”, Legnago, venga rinviata a data da destinarsi.

GARA POTENZA - AVELLINO DEL 23 NOVEMBRE 2020 (Gir. “C”)

Preso atto dell’istanza presentata dalla società Avellino ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara Potenza-Avellino, in programma lunedì 23 novembre 2020, Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza, venga rinviata a data da destinarsi.

Alla luce di quanto sopra, poiché la gara era già stata individuata dalla Lega e dall’operatore nazionale pubblico della comunicazione per la trasmissione in diretta televisiva in chiaro, si rende noto che, a parziale modifica di quanto previsto dal Com. Uff. n. 54/DIV del 15 ottobre 2020, la stessa non sarà trasmessa da Rai Sport.

Varia invece l'orario di Grosseto-Livorno:

VARIAZIONE GARA - 12 a GIORNATA DI ANDATA

GARA GROSSETO - LIVORNO DEL 21 NOVEMBRE 2020 (Gir. “A”)

Preso atto dell’istanza presentata dalla società Grosseto ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L

del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Grosseto-Livorno, in programma sabato 21 Novembre 2020,

Stadio “Carlo Zecchini”, Grosseto, abbia inizio alle ore 17.30, anziché alle ore 15.00.